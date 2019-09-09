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Общество

20-летнего псковича, пропавшего 16 августа, разыскивает полиция

УМВД России по городу Пскову разыскивается Фирсов Роман Сергеевич 1999 года рождения. Каксообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, житель города Пскова 16 августа 2019 года пропал без вести на территории Пскова и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 20 лет, рост 176 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, прямые, глаза голубые.

Особые приметы: на голени (задней стороне) правой ноги татуировка - изображение волка или собаки, на левой ноге на голени татуировка в виде кольца, на обеих руках, на внутренней стороне предплечья от запястья до локтя множественные горизонтальные шрамы от порезов.

Одежда: толстовка тёмного цвета с капюшоном на молнии, кофта серого цвета трикотажная с длинным рукавом, спортивные брюки трикотажные светло-серого цвета с манжетами, кроссовки чёрного цвета.

При себе имел мобильный телефон марки «ASUS» в корпусе чёрного цвета, три пачки сигарет «Дубай».

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Фирсова, просят обращаться в полицию по тел. 02, 59-63-22, 59-63-09.

 

 

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