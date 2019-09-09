Творческий вечер псковского прозаика Владимира Клевцова пройдёт 10 сентября

22:39, 09 сентября 2019, ПАИ

Творческий вечер известного псковского прозаика Владимира Клевцова пройдёт 10 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном Союзе писателей России, вечер приурочен к 65-летию писателя.

Владимир Клевцов родился 10 сентября 1954 года в городе Великие Луки Псковской области, детство провел в поселке Локня, с 1961 года живет в Пскове. Окончил Великолукскую сельскохозяйственную академию в разные годы лаборантом, лесником в заповеднике, помощником наездника на ипподроме, корреспондентом, заместителем редактора и редактором псковских газет.

Печататься начал в областной газете «Молодой ленинец» и детских изданиях Ленинграда и Москвы. В 1986 году в московском издательстве «Современник» вышла первая книга «Дельта».

Работает в жанре традиционного русского рассказа, нередко используя элементы юмора и гротеска. Для творчества Владимира Клевцова характерна и пейзажная лирика.

Трижды становился лауреатом литературных премий администрации Псковской области, Лауреат всероссийской Горьковской премии, книга «Шаг в бессмертие» удостоена звания (совместно с О. Дементьевым) в номинации «Событие года». Занесен в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова».

Творческий вечер писателя и журналиста Владимира Клевцова пройдет в проектном офисе «Команда 2018» (г. Псков, ул. Некрасова, 19). Начало в 17:00.