В псковской школе №11 для учащихся 7-8 классов провели классный час по безопасности

23:00, 09 сентября 2019, ПАИ

В образовательных учреждениях продолжается месячник безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, одно из тематических мероприятий прошло в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 города Пскова». Его участниками стали обучающиеся седьмых и восьмого классов и гости: специалист по социально-ориентированной деятельности ПОО «ВДПО» Яна Штыкова и ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» Светлана Таганова.

Мероприятие проходило в форме комплексного классного часа по безопасности и состояло из трех смысловых частей. Первая была посвящена мерам безопасного поведения при угрозе террористического акта и захвата в заложники; вторая позволила ребятам еще раз вспомнить необходимые каждому правила пожаробезопасного поведения в многоквартирном жилом доме и при использовании мобильных телефонов; третья часть была посвящена правилам дорожного движения. В ходе мероприятий были использованы небольшие тематические фильмы, разработанные с учетом возрастных особенностей подростков.

Но кроме разговора на такие серьезные темы, участников классного часа ожидал приятный сюрприз: команда семиклассников получила приз за первое место в соответствующей возрастной категории раздела «Технические виды творчества» конкурса «Неопалимая купина» 2019 года.

Также награду за почетное второе место в конкурсе получил обучающийся второго класса Макар Балыков. Награды вручила специалист по социально-ориентированной деятельности ПОО «ВДПО» Яна Штыкова. Она поздравила ребят с началом учебного года, пожелала успехов в учебе и конкурсных соревнованиях.