ООО «Транснефть – Балтика» завершило подготовку производственных объектов к осенне-зимнему периоду

09:15, 10 сентября 2019, ПАИ

ООО «Транснефть – Балтика» завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

На линейной части магистральных нефтепродуктопроводов проведено сезонное обслуживание и проверки 980 единиц запорной арматуры. Еще 2527 единиц запорной арматуры прошли обслуживание и проверки на нефтеперекачивающих станциях.

К работе в зимний период также подготовлены 64 резервуара. Произведена промывка тупиковых и непроточных участков и арматуры ЛЧ магистральных нефтепродуктопроводов и технологических трубопроводов, выполнена периодическая очистка внутренней полости трубопровода резервных ниток подводных переходов.

Проверены более 350 систем телемеханики линейной части, а также системы обнаружения утечек нефти. Специалисты провели осмотр и обслуживание высоковольтных кабельных линий, почти 700 силовых трансформаторов, осуществили подготовку 46 автономных дизельных подстанций.

В рамках обеспечения пожарной безопасности проведены проверки 36 автоматических систем пожаротушения. Также были обследованы противопожарные водопроводы, проверено состояние первичных средств пожаротушения. Соответствующее обслуживание прошли пожарные автомобили и депо. К зимней работе подготовлены специализированные бригады.

Необходимые мероприятия прошли в 39 котельных, на 108 километрах тепловых сетей, в 761 тепловом пункте и системе отопления зданий и сооружений.

По результатам работ оформлен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных объектов ООО «Транснефть – Балтика».