До 15 лет тюрьмы грозит наркоторговцу из Печор

09:28, 10 сентября 2019, ПАИ

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Печор, который обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Печерянину грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Задержать наркоторговца удалось в результате «проверочной закупки», которую провела полиция. Участник операции заплатил печерянину деньги, на которые тот приобрёл у третьего лица 0,285 грамма наркотика и передал его покупателю.

Наркотическое вещество в рамках оперативно-розыскного мероприятия было изъято, а в отношении продавца заведено уголовное дело.