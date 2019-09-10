0
15:10
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
12:13
Власти о переименовании улицы в Великих Луках: Принуждать никого не будут
10:22
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10:10
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
08:51
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
21:52
Губернаторская повестка: В ручном режиме
19:30
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор оптимизирует санитарные правила и гигиенические нормативы

Роспотребнадзор актуализирует санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, к 2021 году останутся 10 нормативно-правовых актов из существующих сегодня 424.

Работу по модернизации санитарных правил и гигиенических нормативов проводят ученые РАН и практики Роспоторебнадзора, эксперты и представители общественных объединений, бизнес-сообщества. Ученые и эксперты пересмотрели 58 документов по разделу «Эпидемиология», теперь они сгруппированы в единый проект санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней». 65 гигиенических нормативов факторов среды обитания включены в два (по факторам среды обитания и специальным веществам).  

В документах исключены положения описательного характера, методики и технологии реализации обязательных требований. Все это перенесли в методические рекомендации и иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением требований.

В рамках оптимизации санитарных правил по разделу «Гигиена» из 301 акта сформированы проекты 8 по направлениям «услуги», «условия проживания и содержание территории», «условия труда и производственные процессы», «условия воспитания и обучения детей и подростков», «радиационная безопасность», «транспорт», «требования для «специальных объектов», «общественное питание».

В проект единого акта в сфере общественного питания включены актуализированные требования 17 действующих СанПиНов в сфере общественного питания. В документе учтены особенности питания взрослого, детского населения, инвалидов, специфика детских садов, школ, больниц, социальных и специализированных учреждений.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
10 сентября 2019
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10 сентября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования 1
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
10 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
10 сентября 2019
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
09 сентября 2019
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО
09 сентября 2019
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО
С 9 по 13 сентября бесплатную прививку от гриппа можно сделать на рынке «Маяк» в Пскове
09 сентября 2019
С 9 по 13 сентября бесплатную прививку от гриппа можно сделать на рынке «Маяк» в Пскове
85 звонков избирателей поступило на «горячую линию» в Псковской области в день выборов
09 сентября 2019
85 звонков избирателей поступило на «горячую линию» в Псковской области в день выборов

Идет загрузка...