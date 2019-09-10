Роспотребнадзор оптимизирует санитарные правила и гигиенические нормативы

09:55, 10 сентября 2019, ПАИ

Роспотребнадзор актуализирует санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, к 2021 году останутся 10 нормативно-правовых актов из существующих сегодня 424.

Работу по модернизации санитарных правил и гигиенических нормативов проводят ученые РАН и практики Роспоторебнадзора, эксперты и представители общественных объединений, бизнес-сообщества. Ученые и эксперты пересмотрели 58 документов по разделу «Эпидемиология», теперь они сгруппированы в единый проект санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней». 65 гигиенических нормативов факторов среды обитания включены в два (по факторам среды обитания и специальным веществам).

В документах исключены положения описательного характера, методики и технологии реализации обязательных требований. Все это перенесли в методические рекомендации и иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением требований.

В рамках оптимизации санитарных правил по разделу «Гигиена» из 301 акта сформированы проекты 8 по направлениям «услуги», «условия проживания и содержание территории», «условия труда и производственные процессы», «условия воспитания и обучения детей и подростков», «радиационная безопасность», «транспорт», «требования для «специальных объектов», «общественное питание».

В проект единого акта в сфере общественного питания включены актуализированные требования 17 действующих СанПиНов в сфере общественного питания. В документе учтены особенности питания взрослого, детского населения, инвалидов, специфика детских садов, школ, больниц, социальных и специализированных учреждений.