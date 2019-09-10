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Общество

22 пожарных водоема отремонтируют в Псковском районе

22 пожарных водоема отремонтируют в Псковском районе в ходе реализации международного проекта «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне  Эстония-Россия» («Локализация пожара») в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

В частности, работы проведут в Завеличенской, Писковической, Середкинской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской волостях. Также запланирована модернизация мобильной системы оповещения, покупка экипировки и оборудования для пожарных дружин, мотопомпы для Залитских островов, запахивание съездов с главных дорог в лесные массивы. На эти цели в 2019-2021 годах планируется привлечь более 70 тыс. евро.

На территориях всех партнеров проекта будут созданы или реконструированы пожарные водоемы, проведены круглые столы для сотрудников местных администраций и специальных государственных служб в пожароопасный период, созданы добровольные пожарные дружины. Также пройдут общие совместные учения пожарных команд Россия – Эстония на территории каждого из партнеров, в Псковском районе они состоятся на территории Залитских островов.

Реализация проекта началась с 1 сентября, грантовый контракт подписан 15 августа. Сотрудничество в рамках международного проекта «Локализация пожара», рассчитанного на 2 года, позволит уменьшить количество неконтролируемых лесных пожаров, минимизировать ущерб от них, улучшить меры по предотвращению и локализации сезонных возгораний. 

Ведущим партнером проекта выступает администрация Псковского района. Партнеры проекта со стороны Российской Федерации – администрации Гдовского, Печорского и Палкинского районов; со стороны Эстонии - Волостное управление Алутагусе.

Общий бюджет проекта – 453 тыс. 597,83 евро.

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