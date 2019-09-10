Реализацию нацпроектов в Дновском районе проинспектировала Елена Бибикова

11:28, 10 сентября 2019, ПАИ

Реализацию национальных проектов в Дновском районе проинспектировала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа власти Псковской области Елена Бибикова. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, в рабочей поездке также приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Первым объектом стал Дновский районный культурный центр. Елена Бибикова и Вера Емельянова обсудили с коллективом учреждения перспективы его развития. За последние года в РКЦ привели в порядок фасад, появился современный кинозал, в ряде помещений еще продолжается ремонт. При этом сотрудники центра отметили, что остается нерешенным вопрос с ремонтом фундамента. Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева пояснила, что уже составлена смета реконструкции фундамента и отмостки, финансирование будет рассмотрено при формировании бюджета на 2020 год.

Затем сенатор и Вера Емельянова ознакомились с ходом реконструкции амбулаторно-поликлинического комплекса в Дно. Рабочие почти завершили капремонт здания, которое теперь будет соответствовать стандартам новой модели российских поликлиник. Здесь появится открытая регистратура и холл с комфортными местами ожидания, детский уголок, отдельный вход в отделение детской поликлиники, оборудованный пандусом для родителей с колясками. В дальнейшем новое здание оснастят современным оборудованием.

В рамках нацпроекта «Образование» в гимназии города Дно планируется закупить оборудование для кабинетов технологии, ОБЖ, информатики. Директор учреждения рассказала, что на сегодняшний день гимназия на 100% выполняет дорожную карту по заработным платам педагогов. Кроме того, в 2020 году дновская школа № 1 получит средства на создание цифровой образовательной среды. Руководство двух учреждений обратило внимание на необходимость строительства новых школьных спортплощадок. Елена Бибикова попросила руководителя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова взять решение вопросов на контроль.

Также сенатор посетила новое здание школы № 50, которая торжественно открылась 2 сентября. В этот день учебный год начался почти для 500 дновских школьников. В школе установлено специальное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, музыки, технологии, кабинетов начальной школы.

На встрече с коллективом Дновского железнодорожного техникума Елена Бибикова подчеркнула, что национальные проекты - это развитие страны по 12 стратегическим направлениям. Речь идет о модернизации материально-технической базы медицинских, социальных и образовательных учреждений, обновлении и ротации кадров, введении новой системы оплаты труда, расширении видов соцподдержки семей с детьми. Запланированы меры по улучшению демографической ситуации, повышению доступности качественной медицинской помощи, совершенствованию образования и воспитанию личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Сенатор заявила, что в реализации нацпроектов заинтересован каждый: «И для осуществления этой общей задачи особенно важно и необходимо активное, тесное взаимодействие и сотрудничество власти на местах и граждан», - отметила Елена Бибикова.

В рамках визита в регион Елена Бибикова приняла участие в выездном совещании на месте строительства социального городка для пожилых людей в поселке Борисовичи Псковского района. Вместе с Верой Емельяновой и руководителями управления капительного строительства и профильных комитетов Псковской области сенатор обсудила завершение работ по возведению социального учреждения и его важность для пожилых людей в рамках внедрения системы долговременного ухода.