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Общество

Учение с ракетным дивизионом С-400 «Триумф» прошло в Псковской области

В Псковской области прошло тактическое учение с зенитным ракетным дивизионом С-400 «Триумф». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, в учении принял участие зенитный ракетный дивизион дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО.

На первом этапе военнослужащие отработали действия по приведению дивизиона в высшие степени боевой готовности, а также подготовку к ведению боевых действий в пределах позиционного района. Второй этап включал отработку вопросов ведения зенитчиками маневренных противовоздушных боев.

Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» совершили марш на временную учебную позицию, преодолели участки пересеченной местности в условиях действия разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Кроме того, военнослужащие отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара при воздействии активных шумовых помех с имитацией пуска зенитных управляемых ракет воздушного «противника». В качестве последнего выступили вертолеты армейской авиации объединения: многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В рамках учения боевые расчеты отработали практические навыки по ведению радиолокационной разведки, подготовке и выполнению пусков зенитных управляемых ракет, повысили слаженность и умение адаптироваться к любым условиям обстановки.

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