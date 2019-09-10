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Общество

Союз садоводческих некоммерческих товариществ создают в Псковской области

Союз садоводческих некоммерческих товариществ создают в Псковской области. 40 садоводств уже заявили о желании вступить в новую организацию. Об этом рассказала директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко на пресс-конференции 10 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Она рассчитывает, что в ближайшие два-три года Союз объединит порядка 100 садоводств.

«Мы создаем Союз, чтобы более четко и системно работать с органами власти, заявлять о наших проблемах, - пояснила Анна Войченко. - Каждая третья семья в Псковской области - садоводческая. Садоводов в России - 60 миллионов. Это сообщество, это политическая сила, это электорат. Это и отдых, и досуг, и трудовое воспитание детей».

Руководитель Центра эффективного сельского хозяйствования и садоводства отметила, что на сегодняшний день для садоводств остаётся проблемой высокая кадастровая стоимость земли. Она напомнила, что сейчас действуют налоговые каникулы и садоводы выступают за их продление. 

Одним из направлений деятельности Союза СНТ, по словам Анны Войченко, будет контроль кадастровой стоимости участков, чтобы она была справедливой.  Она уверена, что чиновники прислушаются к садоводам, если они будут выступать единым широким представительством.

Также глава Центра эффективного сельского хозяйствования и садоводства остановилась на новом федеральном законодательстве о садоводстве, из-за которого, уверяет она, в России закрываются СНТ. «Председатели СНТ просто снимают с себя ответственность, а территории деградируют, потому что люди предпочитают не платить непосильные суммы, а оставить участок», - заявила  Анна Войченко. «Мы просили доработать закон с учетом опыта регионов и мнения общественных садоводческих организаций», - сообщила она. 

И. о. председателя ПРОО «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева добавила, что садоводы выиграли грант, на который планируется, в том числе, организовать советы председателей СНТ в Пскове и Великих Луках, чтобы наладить диалог с органами местного самоуправления.

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