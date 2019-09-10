Власти о переименовании улицы в Великих Луках: Принуждать никого не будут

12:13, 10 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках идет опрос о переименовании улицы Зеленой в улицу Антона Злобина. Проведением опроса жителей ул. Зеленой, который начался 4 сентября и завершится 15 числа, занимаются волонтеры. Решение о переименовании улицы возможно исключительно, если за это выступят сами жители, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе города.

На улице Зеленой проживает 450 великолучан старше 18 лет. Для переименования пнинять участие в опросе должны не менее 114 человек. Для регистрации результатов опроса сформирована специальная комиссия по проведению опроса. В нее вошли заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, историк, краевед Владимир Орлов и представитель инициативной группы граждан, директор школы, в которой учился Антон Злобин, Наталья Демиховская.

Жителям, прописанным на улице Зеленой, предлагается заполнить опросный лист, в котором обязательно нужно указать свои паспортные данные - это является гарантией того, что один человек не сможет проголосовать несколько раз.

В пресс-службе города отметили, что многие жители восприняли визиты волонтеров как «принуждение» к переименованию улицы. «Наверное, поэтому часть из них отказалась общаться с добровольцами и двери многих квартир так и остались для волонтеров закрытыми», - сообщили в ведомстве.

«Инициатива исходила от граждан, которые хотят продолжить добрую традицию увековечивания имен героев в названиях улиц города Великие Луки. Но для того, чтобы ее осуществить, необходимо узнать мнение жителей. И это мнение они могут высказать в рамках опроса», - прокомментировала ситуацию депутат Псковского областного Собрания, директор школы № 12 Елена Даньшова. По ее словам, волонтеры, проводящие опрос жителей улицы, – это совершенно независимые молодые люди, задача которых констатировать мнение горожан, а не склонить их к определенному решению.

«Цель опроса – узнать мнение граждан и принять решение, которое будет отвечать их требованиям», - отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев. Если граждане не поддержат решение о переименовании - улица сохранит свое название, отметил он.

На встрече с жителями улицы 6 сентября заместитель главы Великих Лук Сергей Агарёв подробно рассказал горожанам о процедуре опроса. «Наша главная задача – опора на мнение жителей улицы Зеленой. Другого не дано», - заявил он. Сергей Агарёв развеял беспокойство жителей по поводу заложенных в бюджет средств на переименование улицы: «Многие жители решили, что раз средства заложены, то и переименованию – быть. Но это не так, средства будут предусмотрены если опрос покажет, что жители готовы дать своей улице имя героя Антона Злобина». На собрании перед гражданами также выступил депутат Великолукской городской Думы Михаил Шмырев. Он заверил, что возьмет прозрачность и понятность процедуры опроса под личный контроль.

Вопрос о возможном переименовании улицы Зеленой впервые возник в конце июля, когда в Великолукскую городскую Думу поступило обращение от инициативной группы граждан. Великолучане попросили парламентариев обсудить возможность переименования улицы Зеленой в улицу Антона Злобина – земляка, который героически погиб в 1995 году на таджикско-афганской границе в ходе боевого столкновения с вооруженным бандформированием. Представители инициативной группы считают, что увековечивание имени пограничника Антона Злобина в названии улицы, на которой он вырос, послужит сохранению памяти об отважном земляке и будет способствовать формированию у великолучан патриотических чувств. Обращение граждан было рассмотрено депутатами 22 августа на заседании Великолукской городской Думы. Депутаты приняли решение о проведении опроса жителей данной улицы, без которого процедура переименования улицы невозможна. В администрации города особо подчеркнули, что решение о переименовании улицы Зеленой в улицу Антона Злобина возможно только в том случае, если так решат жители.