Волонтер псковской Ганзы посетила немецкий город Анклам

12:42, 10 сентября 2019, ПАИ

Волонтер Ганзы, студент ПсковГУ Екатерина Мазепина посетила немецкий город Анклам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, визит состоялся в результате сотрудничества псковичей с членами иностранных делегаций на 39-х Международных Ганзейских днях.

Ганзейский город Анклам находится на северо-востоке Германии, в Мекленбург-Передней Померании. В союз ганзейских городов региона также входят Деммин, Грайфсвальд, Штральзунд, Висмар и Росток, в котором в 2018 году проходили Ганзейские дни. В Анкламе праздник не организуют, так как он слишком маленький. В соседних Висмаре и Штральзунде Ганза состоится в 2028 и 2029 годах.

Анклам является европейским средневековым городом, в котором царит атмосфера XIV века. В нем есть средневековая башня с музеем, где можно увидеть монумент Отто Лилиенталя - изобретателя планеров, уроженца Анклама. Здесь протекает река Пене, которая меняет свое течение как Амазонка. Также в числе достопримечательностей - дом, в котором живут только летучие мыши. Интересны туристам остров Узедом, Балтийское море. Город граничит с Польшей.

В третьи выходные августа в Анкламе проходит ганзейский фестиваль. Для посетителей всех возрастов готовится музыкальная программа, работает ярмарка. Концерты длятся три дня при участии коллективов из Германии, Польши, Швеции, Латвии и России. Открытие праздника традиционно проводится в пятницу и собирает много гостей. В рамках фестиваля проходят встречи с городами-побратимами Анклама, среди которых Лимбажи (Латвия), Хейде (Германия), Бурлев (Швеция) и Устка (Польша).

«Для Анклама очень важно состоять в Ганзейском союзе», - рассказал участник ганзейской делегации Анклама Винсент Хэни. По его словам, на каждых ганзейских встречах город старается привлечь туристов и как можно лучше показать себя гостям. «Лично для меня Ганзейские дни - это прекрасная возможность, чтобы познакомиться с людьми других городов и других культур, встретить друзей и почувствовать себя частью этого большого союза», - добавил Винсент Хэни.

Он также поделился впечатления от первой поездки в Россию и заявил, что Ганзейские дни в Пскове ему очень понравились. «Все было прекрасно организовано, доброжелательные люди, отличные волонтеры, великолепный город, прекрасная культура. У меня и моих коллег осталось очень хорошее впечатление от России, мы бы хотели вернуться сюда снова!» - подчеркнул участник ганзейской делегации Анклама.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове прошли с 27 по 30 июня. К организации и проведению праздника были привлечены более 700 добровольцев. Они сопровождали официальные делегации из 72 европейских городов 14 стран. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 200 тысяч человек.

40-е Международные Ганзейские дни пройдут в Брилоне (Германия) в 2020 году, а Псков примет праздник в 2033-м.