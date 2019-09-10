7 незаконных орудий лова изъяли у рыбаков на псковских водоёмах

13:03, 10 сентября 2019, ПАИ

Со 2 по 8 сентября в Псковской области инспекторы рыбоохраны выявили 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. У браконьеров изъяли 7 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Инспекторы оштрафовали нарушителей на общую сумму 14 тыс. рублей, взыскать удалось 4 тысячи.

В целом по Северо-Западу инспекторы рыбоохраны зафиксировали 151 административное правонарушение и наложили штрафы на общую сумму 304 тыс. рублей.