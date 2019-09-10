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Общество

Парламент Эстонии отказался запрещать обучение на русском языке

Парламент Эстонии отказался вводить единую эстоноязычную систему образования, которая привела бы к запрету обучения на русском языке.

Как сообщает ТАСС, законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. Авторы инициативы пояснили, что переход на образование только на эстонском языке должен начаться с 1 сентября 2020 года и с детских садов. Это, уверены они, помогло бы русскоязычным детям лучше интегрироваться в общество.

На заседании 10 сентября Парламент рассмотрел законопроект в первом чтении. Поддержали его 32 депутата, 44 были против.

Партии правящей коалиции внести на Рийгикогу собственный законопроект об эстонском языке. Он обязывает правительство разработать программу развития эстонского языка на 2021-2035 годы.

Сейчас в Эстонии работают 74 школы, где частично обучение ведётся на русском языке. Их посещают более 20% всех школьников страны. Преподавание 40% предметов в таких школах идёт на русском языке, 60% - на эстонском.

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