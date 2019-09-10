Требования к медучреждениям по проведению диспансеризации населения пересмотрят в Псковской области

15:01, 10 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области по поручению губернатора изменят подходы к организации диспансеризации населения. Об этом в рамках совещания главным врачам больниц и поликлиник, заместителям глав районов сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Диспансеризация взрослого населения - важная составляющая часть национального проекта, и она требует наших совместных усилий», - заявила Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что перед медучреждениями области стоит задача в рамках диспансеризации выявлять заболевания на ранней стадии, когда пациенту можно оказать помощь без серьезных медицинских вмешательств.

«Прошла пора, когда мы оценивали только количественный показатель диспансеризации, - уточнила заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рогозина. - Сейчас важно уделять внимание качеству такой работы».

Она уточнила, что результаты диспансеризации будут оцениваться по количеству обнаруженных заболеваний, особое внимание уделено выявлению онкологии, направлению пациентов к узким специалистам, последующему диспансерному наблюдению. «Задача диспансеризации - выявлять заболевания и наблюдать тех, у кого они выявлены», - подчеркнула представитель комитета по здравоохранению.

Она привела пример отчетов ряда поликлиник о проделанной работе. Осмотрены были сотни пациентов, но ни у одного не выявлены отклонения: нет повышенного давления или холестерина на момент осмотра. «Такого просто не может быть», - заявила Надежда Рогозина.

Вера Емельянова потребовала от всех руководителей медучреждений области ответственно подойти к организации диспансеризации. По ее словам, с октября 2019 года этот вид работы будет учитываться при формировании заработной платы главных врачей.