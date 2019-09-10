Клиенты ВТБ в СЗФО на четверть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

15:06, 10 сентября 2019, ПАИ

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов Северо-Западного федерального округа в период с 1 июня по 31 августа, сравнив ее с летними месяцами прошлого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, в этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 20%. Число транзакций клиентов ВТБ за границей увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом, до 1,2 млн. Общий объем трат вырос до 4 млрд рублей.

Пятерку зарубежных стран по объему трат возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ совершили там операции на 551 млн рублей. Далее идут Финляндия (530 млн рублей), Испания (501 млн рублей), Франция (280 млн рублей) и Турция (249 млн рублей). Лидером рейтинга наиболее популярных направлений отдыха у клиентов ВТБ, живущих Северо-Западном регионе, традиционно стала Финляндия.

В это лето наибольшее число операций клиенты ВТБ совершили в Белоруссии (более 138 тыс. транзакций). В первую пятерку также вошли Финляндия (133 тыс. транзакций), Испания (132 тыс.), Италия (89 тыс.) и Турция (77 тыс.). Средний чек по карточным транзакциям в этом году превысил 3 тысяч рублей, лидером по данному показателю стала Италия (более 6 тыс. рублей).

Расходы туристов в период летних отпусков в топ-30 стран на 15% увеличились в супермаркетах, ресторанах и барах. На четверть вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 5%. Объем трат на аренду авто показал рост на 4%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 8%.