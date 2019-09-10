Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом

16:48, 10 сентября 2019, ПАИ

Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом. Как сообщил Псковскому агентству информации астроном-любитель Пётр Митрофанов, 9 сентября около 21:30 над Псковом действительно пролетел метеорит.

«Я бы его даже назвал болидом, потому что обычно метеорит - это более мелкое небесное тело, а тут, судя по фотографиям, его размер превышал несколько десятков сантиметров», - рассказал Пётр Митрофанов.

«Гродненская правда» сообщает, что вечером 9 сентября этот болид заметили сразу в нескольких странах, в числе которых Белоруссия, Латвия и Литва.

Так выглядел летающий объект в Калининградской области в районе Чкаловска.

«Здоровенный метеорит упал минут 15 назад, я как раз снимал небо. Кто видел? Очень красиво летел», – поделился впечатлениями житель Литвы и опубликовал фотографию.