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Общество

Учения на случай кризиса проведёт латвийское ополчение в Риге

13 сентября в Риге состоятся учения латвийского ополчения Zemessardze [«Стража Земли»]. Как пишет DELFI, отрабатывать батальоны будут ситуацию некоего кризиса, когда им нужно встать на защиту города и страны. 

Организаторы учений предупреждают об активном перемещении военного транспорта по Риге, а также о присутствии в городе патрулей ополченцев в полной боевой выкладке со стрелковым оружием.

Жителей и гостей Риги также информируют о том, что будут во время учений использоваться холостые патроны и взрывпакеты.

Zemessardze — добровольная вооружённая организация, часть Национальных вооружённых сил Латвии. В её состав входят более 10 тыс. добровольцев и 600 профессиональных военных.

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