Учения на случай кризиса проведёт латвийское ополчение в Риге

16:42, 10 сентября 2019, ПАИ

13 сентября в Риге состоятся учения латвийского ополчения Zemessardze [«Стража Земли»]. Как пишет DELFI, отрабатывать батальоны будут ситуацию некоего кризиса, когда им нужно встать на защиту города и страны.

Организаторы учений предупреждают об активном перемещении военного транспорта по Риге, а также о присутствии в городе патрулей ополченцев в полной боевой выкладке со стрелковым оружием.

Жителей и гостей Риги также информируют о том, что будут во время учений использоваться холостые патроны и взрывпакеты.

Zemessardze — добровольная вооружённая организация, часть Национальных вооружённых сил Латвии. В её состав входят более 10 тыс. добровольцев и 600 профессиональных военных.