Многомиллионный грант получил Псковский технический лицей

17:06, 10 сентября 2019, ПАИ

Грант в размере 6 миллионов рублей получил Псковский технический лицей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Лицей стал обладателем гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Псковичи представили на федеральный конкурс проект по формированию цифровых навыков у школьников через интеграцию классического образования с цифровыми технологиями. Директор лицея Светлана Озерова уточнила, что проект планируется реализовать в течение 2019-2021 годов.

«На эти средства мы планируем осуществить обучение по заявленной тематике наших учащихся и педагогов, в том числе и за рубежом, провести курсы подготовки к ГИА, «Математическую регату», международный турнир имени Ломоносова, вузовские олимпиады, «Турнир городов» с участием партнеров из Белоруссии и стран Балтии, а также ряд других мероприятий. Кроме того, в смете заложены расходы на приобретение необходимого оборудования и цифровой техники», - уточнила директор.

Ещё 100 тысяч рублей на реализацию проекта будут выделены из бюджета Псковской области.

Помощь в реализации проекта окажут ПОИПКРО, детский технопарк «Кванториум», Центробанк, Изборский лицей и псковский Центр специального образования №1.