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Общество

86% жителей России недовольны своей зарплатой

86% жителей России недовольны своей зарплатой, свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру. В опросе приняли участие 16 тысяч человек из всех регионов страны. Об этом пишет РБК. 

Лишь 4% россиян удовлетворены заработком, 10% сообщили, что не могут ответить на этот вопрос. Положительно на этот вопрос ответили только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

76% респондентов заявили, что готовы больше работать, если зарплата будет выше. Ещё 14% признались, что более высокая зарплата не станет для них дополнительной мотивацией. 10% затруднились с ответом.

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