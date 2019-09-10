86% жителей России недовольны своей зарплатой

17:37, 10 сентября 2019, ПАИ

86% жителей России недовольны своей зарплатой, свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру. В опросе приняли участие 16 тысяч человек из всех регионов страны. Об этом пишет РБК.

Лишь 4% россиян удовлетворены заработком, 10% сообщили, что не могут ответить на этот вопрос. Положительно на этот вопрос ответили только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.



76% респондентов заявили, что готовы больше работать, если зарплата будет выше. Ещё 14% признались, что более высокая зарплата не станет для них дополнительной мотивацией. 10% затруднились с ответом.