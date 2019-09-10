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Четверых молодых людей будут судить за серию краж в Пустошкинском и Новоржевском районах

Четверых молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет будут судить за совершение пяти краж на территории Пустошкинского и Новоржевского районов. В отношении них были возбуждены уголовные дела по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, все преступления молодые люди совершили в марте-апреле. На тот момент трое из них были несовершеннолетними.  Действуя в составе разных групп, обвиняемые  совершили пять краж имущества, в том числе, они проникали в гаражи и сараи.

Добычей воров оказались комплектующие и запчасти к автотранспорту и легковой автомобиль.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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