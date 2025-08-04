Опасный пастернак: покос участка закончился для псковича ожогами

12:02, 04 августа 2025, ПАИ

Пскович получил ожоги после кошения своего участка в деревне Неёлово Псковского района. Подробности произошедшего ПАИ рассказала местная жительница.



Фото: Фото предоставлено читательницей



Фото: Фото предоставлено читательницей



Фото: Фото предоставлено читательницей





«У нас пастернак заполонил участок. Он такие же ожоги даёт, что и борщевик. Покосили напротив участка траву и получили химический ожог», – рассказала женщина.

В Россельхозцентре по Псковской области подтвердили, что пастернак – это ядовитое растение, которое может навредить людям.

«В соке растения содержится фуранокумарин, но в меньшей концентрации, чем в борщевике Сосновского. При попадании сока растения на кожу может вызывать ожоги, усиливающиеся под действием ультрафиолета», – рассказали специалисты.



Фото: Фото предоставлено пострадавшим



Фото: Фото предоставлено пострадавшим



Фото: Фото предоставлено пострадавшим



Фото: Фото предоставлено пострадавшим



Фото: Фото предоставлено пострадавшим









Напомним, что в Псковской области идёт активная борьба с борщевиком Сосновского. В декабре 2024 года правительство региона разработало портал, который доступен каждому псковичу как инструмент борьбы с ядовитым растением. Внести данные о зоне разрастания борщевика можно на платформе, размещённой по ссылке.