Тимати заставили убрать ценники на русском из магазина Вlack Star Wear в Риге

18:00, 10 сентября 2019, ПАИ

Некоторые товары и ценники на русском языке заставили убрать из магазина российского исполнителя Тимати Вlack Star Wear в Риге. Шоурум певца открылся в одном из торговых центров столицы Латвии 5 сентября.

Как сообщает портал LETA, теперь магазин проверяет служба государственной безопасности Латвии. Поводом стали именно ценники на русском языке и вещи с российской символикой, на которые поступила жалоба от рижан.

Депутат партии «Согласие» Иван Клементьев заявил телеканалу 360, что поводов для закрытия магазина Тимати с точки зрения закона нет. «Возмутилась отдельная маленькая-маленькая кучка людей. На это даже не обращаю внимания. Собаки лают, караван идет», - заявил он.