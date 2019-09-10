Капитан псковского теплохода перевозил пассажиров с нарушением правил безопасности

19:45, 10 сентября 2019, ПАИ

Капитан псковского теплохода, принадлежащего ООО «Ралкон», перевозил пассажиров с нарушением правил безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что данное общество перевозило пассажиров с нарушением требований пожарной безопасности и безопасности плавания. В частности, при перевозке пассажиров использовались нештатные электронагревательные приборы, а также отсутствовали доступ к двери эвакуационного выхода и к спасательным жилетам.

Кроме того, у фирмы отсутствовали технический паспорт и разрешение бассейнового органа государственного управления на причальное сооружение, используемое для швартовки пассажирского теплохода. Также организация не приняла меры по постановке на учет в российский речной регистр.

В этой связи прокуратура в отношении капитана пассажирского теплохода возбудила дела об административных правонарушениях по статье 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта) и статье 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ (водопользование с нарушением его условий), внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.