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Общество

Более 1,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

С 2 по 8 сентября в Псковской области зарегистрированы 1 тысяча 525 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 821. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 14,8%, в  Пскове - на 26%.

Всего за неделю госпитализированы 78 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 15 больных с признаками ОРВИ, у троих диагностированы аденовирусы, у одного – Mycoplasma pneumoniae.

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