Более 1,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

22:30, 10 сентября 2019, ПАИ

С 2 по 8 сентября в Псковской области зарегистрированы 1 тысяча 525 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 821. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 14,8%, в Пскове - на 26%.

Всего за неделю госпитализированы 78 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 15 больных с признаками ОРВИ, у троих диагностированы аденовирусы, у одного – Mycoplasma pneumoniae.