50 человек погибли на пожарах в Псковской области за 8 месяцев

19:00, 10 сентября 2019, ПАИ

С января по август текущего года в Псковской области на объектах и в жилом секторе произошли 5 тысяч 138 пожаров. В них погибли 50 человек, в том числе 3 ребенка, а травмы получили 47 человек. Пожары нанесли материальный ущерб в размере 55 млн 416 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 24 человека пенсионного возраста, 18 человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 5 человек, дети – 3.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем (4 тысячи 629 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (188 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (182 случая), поджоги (77 случаев), на транспорте (32 случая), прочие причины (30 случаев).