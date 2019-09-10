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В Пскове следователи устанавливают обстоятельства падения человека с моста

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области по размещенной в Интернете видеозаписи организовал доследственную проверку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, из видеозаписи следует, что 29 августа 2019 года в 19:17 пешеход переваливается через перила моста Александра Невского в Пскове и падает в реку Великая.

На сегодняшний день судьба этого человека неизвестна. Безвестно отсутствующих за этот день не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

Региональное управление просит всех, кто располагает сведениями о данном инциденте, личности упавшего с моста человека, самого фигуранта, если он благополучно выплыл на берег, сообщить об известных обстоятельствах происшествия в следственный отдел по Пскову по адресу: Комиссаровский переулок, 1, либо позвонить по телефону: 290-626.   

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