В Пскове следователи устанавливают обстоятельства падения человека с моста

20:17, 10 сентября 2019, ПАИ

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области по размещенной в Интернете видеозаписи организовал доследственную проверку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, из видеозаписи следует, что 29 августа 2019 года в 19:17 пешеход переваливается через перила моста Александра Невского в Пскове и падает в реку Великая.

На сегодняшний день судьба этого человека неизвестна. Безвестно отсутствующих за этот день не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

Региональное управление просит всех, кто располагает сведениями о данном инциденте, личности упавшего с моста человека, самого фигуранта, если он благополучно выплыл на берег, сообщить об известных обстоятельствах происшествия в следственный отдел по Пскову по адресу: Комиссаровский переулок, 1, либо позвонить по телефону: 290-626.