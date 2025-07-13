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Происшествия

Мужчину со шрамами разыскивают в Псковской области

44-летнего Анджея Лобанова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Анджей Лобанов – уроженец Павлодара. Он проживал на улице Петровской в Пскове и с 1 января 2011 года утратил связь со своими родственниками. С 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: рост около 190-195 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. На груди у мужчины есть послеоперационный шрам, на правой руке – шрам вдоль мизинца, а на ногах с рождения сросшиеся фаланги нескольких пальцев.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анджея Николаевича Лобанова, просят сообщить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по Пскову) или 102, 112.

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