В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

20:45, 10 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ хотят ввести в стране минимальную фиксированную цену на табачные изделия, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы считают, что введение единой минимальной цены на табачные изделия станет действенной мерой в борьбе с табакокурением. Кроме того, это поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды в Россию.

Планируется, что стоимость сигарет будет постепенно расти и за три-четыре года достигнет до 250 рублей за пачку. По данным Минздрава, в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тысяч человек в год.