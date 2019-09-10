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Две «бронзы» завоевали псковичи на всероссийском фестивале инвалидов в Крыму

Жители Псковской области завоевали две бронзовые медали на V всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019». Мероприятие проходило в центре спорта «Эволюция» в Евпатории, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Всего в фестивале поучаствовали более 470 спортсменов из 67 регионов России. Псковскую область в соревнованиях представляли спортсмены с инвалидностью, члены Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Псковичи приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, дартсу, плаванью, лёгкой атлетике (забег на колясках - 400 метров), пауэрлифтингу. Каждый спортсмен мог принимать участие в зачёт только в одной дисциплине.

Дарья Матвеева завоевала бронзовую медаль в дисциплине пауэрлифтинг, а Александр Трофимов занял третье место в турнире по настольному теннису.  

Кроме того, Владимир Петров занял четвертое место в плаванье. А также он вместе с Александром Трофимовым вошли в десятку сильнейших в забеге на 400 метров на инвалидных колясках. 

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