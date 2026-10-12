Сезон НХЛ Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» стартовал с крупного поражения чемпиона

17:05, 12 октября 2026, ПАИ

Новый сезон Ночной хоккейной лиги Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» начался с крупной победы «Красного города» из Красногородска над действующим победителем турнира – великолукской «Дружиной» со счётом 4:0. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Красный город» вышел на первое место в турнирной таблице. Первую победу в новом сезоне одержала и «Родина», выигравшая у псковского «Плескова» со счётом 3:0. Пыталовский «Беркут» и псковская «Звезда» разошлись миром – 2:2.

Следующая серия матчей в этом дивизионе состоится 18 октября. «Красный город» сыграет с «Родиной», «Плесков» сразится с «Беркутом», а «Звезда» попробует сломить сопротивление псковской «Гвардии ВДВ».