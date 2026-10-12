Юношеская команда «Псков» разгромила петрозаводскую спортшколу в последнем матче сезона

12:40, 12 октября 2026, ПАИ

Клуб «Псков» на своём поле разгромил СШ-7 Петрозаводск со сётом 8:2 в заключительном матче сезона Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Северо-Запад среди футболистов не старше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба псковского клуба.

Псковичи вели со счётом 6:0 уже к концу первого тайма. В итоге окончательный счёт в матче установили сразу семь разных игроков псковского коллектива. Лишь Амирхан Абукаров отметился дублем, в то время как все остальные забили по голу.

Команда по итогам сезона заняла в турнирной таблице пятое место из десяти. На девятой строчке расположился великолукский «Экспресс», выигравший в последнем матче сезона у «Динамо-Вологды» на своём поле 2:1.