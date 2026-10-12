Станислав Стармолотов поздравил ФК «Псков» с победой на чемпионате СЗФО

18:17, 12 октября 2026, ПАИ

Врип главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в MAX поздравил футбольный клуб «Псков» с завоеванием чемпионского титула в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Ранее псковский клуб также победил на Кубке СЗФО.

«От всей души поздравляю ФК «Псков» с потрясающим достижением: команда оформила золотой дубль сезона! Это не просто спортивные награды – это признание колоссального труда, упорства и настоящей командной работы», – отметил Станислав Стармолотов.

В Петрозаводске псковичи обыграли «Динамо-Карелию» со счётом 3:0 и стали чемпионами. Впереди у ФК «Псков» финальный турнир Третьей лиги.

«Уверен, что с таким настроем и поддержкой у ребят всё получится. Желаю команде не сбавлять обороты и покорять новые вершины!» – написал врип главы города.