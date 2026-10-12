Псковский нападающий забил гол в ворота «Крыльев Советов – 2» во Второй лиге

12:13, 12 октября 2026, ПАИ

Псковский нападающий тольяттинского «Акрона-2» Александр Морозов забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов – 2» в седьмом туре первенства России среди команд Второй лиги «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Александр Морозов отличился на 15-й минуте встречи и помог своей команде одержать победу – 3:2.

Это седьмой гол псковского нападающего в нынешнем сезоне. Кроме того, в его активе две голевые передачи.