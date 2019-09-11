Кинопремьеры недели: «Щегол», «Пункт назначения: смайл» и «Стриптизерши»

17:09, 11 сентября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Дженнифер Лопез с подругами крутится на шестах в «Стриптизершах», «Щегол» - экранизация романа Донны Тарт и «Пункт назначения: смайл» - он же Polaroid – хоррор о фотоаппарате-убийце.

«Щегол»

Экранизация толстенного, монументального романа американской писательницы Донны Тартт (награждена за него Пулитцеровской премией) о мальчике Теодоре, который при взрыве в Метрополитен-музее потерял мать, сам лишь чудом остался в живых. Некий умирающий старик дарит Теодору практически бесценную картину Карела Фабрициуса с, собственно, щеглом на цепочке – именно её разглядывал парнишка с матерью в злополучный день в музее. Постепенно Теодор погружается в мутный нелегальный мир искусства.

Фильм снял Джон Краули, известный по отполированной до блеска мелодраме «Бруклин» и нескольким сериям «Настоящего детектива», за камерой – непревзойденный оскароносный оператор Роджер Дикинс («Старикам тут не место», «Бегущий по лезвию 2049»).

В прокате с 12 сентября.

«Стриптизерши»

Дженнифер Лопез собрала всех своих лучших подружек, включая рэпершу Карди Би, попросила помощи у Адама МакКея и Уилла Феррелла, и сняла с Лорин Скафарией фильм в духе отборной содерберговщины: волчары с Уолл-Стрит, частенько заглядывающие в элитный стриптиз-клуб, во времена кризиса оставляют бедных танцовщиц совсем без денег, а те решают провернуть одну аферу, чтобы их лифчики снова наполнились хрустящими банкнотами. Вся эта история вдохновлена реальными событиями.

Подобное, естественно, все видели уже не раз: фильм-ограбление, остроумный фильм-афера и далее по списку. Но не дать зеленый свет такой картине в феминистскую эпоху #MeToo в современных Штатах - означает развязать новую войну.

Мировая премьера «Стриптизерш» недавно состоялась на кинофестивале в Торонто (TIFF-2019), в широком прокате можно будет увидеть с 12 сентября.

«Пункт назначения: смайл»

Несмотря на очередное «смелое решение» отечественной прокатной компании «Экспонента» - они, как известно, больше всех в России любят играть в веселый нейминг - переименовать оригинальную ленту «Polaroid» в якобы стотысячный сиквел «Пункта назначения», картина Ларса Клевберга не имеет ничего общего с франшизой, кроме нескольких её создателей в титрах .

«Полароид» — это история о школьнице по имени Бёрд Фитчер, она подрабатывает в антикварном магазине после уроков. В один прекрасный день девушка находит винтажный полароид и начинает фотографировать на него собственных друзей. Те, конечно, после этого начинают умирать один за другим словно мухи, а Бёрд – в панике берется разгадывать тайну камеры-убийцы.

Фильм основан на одноименной короткометражке самого Клевберга. Картину планировалось выпустить еще в 2017 году, но этому помешал скандал с Харви Вайнштейном - увы, релиз пришлось сдвинуть. Что, конечно, вышло на руку отечественным авторам провального фильма «Фото на память», которые, очевидно, и подсмотрели идею у западных коллег.

В прокате с 12 августа.