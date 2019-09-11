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Общество

Из-за снижения доходов россияне стали реже разводиться

Россияне стали реже разводиться, сообщается газета «Известия» со ссылкой на Росстат. В 2019 году официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар.

Чаще всего разводились жители в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878), а меньше всего семей распалось в Чечне (147), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278) и Северной Осетии (488).

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко рассказал, что одной из причин неожиданного укрепления института семьи может быть снижение реальных доходов, так как вести совместное хозяйство выгоднее. «Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят», — сказал Рыбальченко.

Он также отметил, что количество разводов в России все еще слишком велико. Например, в 2017 году в России коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тыс. жителей) составлял 4,2. В Германии этот показатель был равен 1,86, в США — 3,2, в Австралии — 2.

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