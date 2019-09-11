0
13:05
Туристический потенциал Псковской области представлен на выставках в Москве и Петербурге
12:47
Завершается ремонт дороги Псков – Родина
10:07
Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера
10:05
Об утраченной псковской усадьбе предков президента Австрии расскажут на конференции в Подмосковье
21:04
Масштабы ремонта и благоустройства территории музыкальной школы № 5 оценила Елена Полонская
19:26
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
18:07
Осень - 2019: Когда в Пскове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Еще новости
Общество

Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера

В Псковской области на берегу Чудского озера планируется установить памятник Александру Невскому. Об этом было объявлено на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Храме Христа Спасителя при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Конкурс на создание памятника Александру Невскому объявило Российское военно-историческое общество.

Кроме того, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, в рамках проведения более 130 мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, в Ленинградской области при поддержке Минкультуры будет создан музейно-выставочный комплекс «Ледовое побоище» – проект о битве с немецкими рыцарями на Чудском озере.

Как рассказал Владимир Мединский, в планах также снять один анимационный и художественный фильм об Александре Невском.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2014 году. Праздничные мероприятия проводятся в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Туристический потенциал Псковской области представлен на выставках в Москве и Петербурге
11 сентября 2019
Туристический потенциал Псковской области представлен на выставках в Москве и Петербурге
Завершается ремонт дороги Псков – Родина
11 сентября 2019
Завершается ремонт дороги Псков – Родина
Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера
11 сентября 2019
Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера
Об утраченной псковской усадьбе предков президента Австрии расскажут на конференции в Подмосковье
11 сентября 2019
Об утраченной псковской усадьбе предков президента Австрии расскажут на конференции в Подмосковье
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
10 сентября 2019
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
10 сентября 2019
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
10 сентября 2019
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10 сентября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования 1

Идет загрузка...