Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера

10:07, 11 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области на берегу Чудского озера планируется установить памятник Александру Невскому. Об этом было объявлено на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Храме Христа Спасителя при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Конкурс на создание памятника Александру Невскому объявило Российское военно-историческое общество.

Кроме того, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, в рамках проведения более 130 мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, в Ленинградской области при поддержке Минкультуры будет создан музейно-выставочный комплекс «Ледовое побоище» – проект о битве с немецкими рыцарями на Чудском озере.

Как рассказал Владимир Мединский, в планах также снять один анимационный и художественный фильм об Александре Невском.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2014 году. Праздничные мероприятия проводятся в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа.