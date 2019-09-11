Приставы смогут следить за перепланировкой в квартирах россиян

10:53, 11 сентября 2019, ПАИ

Минюст России предлагает разрешить приставам заходить в квартиры с проверкой на предмет проведения незаконной перепланировки или с надзором за ремонтом газового оборудования. Об этом пишет ТАСС.

Представители ведомства смогут получить доступ в помещения при исполнении судебного акта, выданного по заявлению чиновников Госжилнадзора и органа муниципального жилищного контроля.

Планируется, что нововведения вступят в силу с января 2020 года.