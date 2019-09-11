До 9,5 тысяч рублей предлагается поднять прожиточный минимум пенсионеров в Псковской области

10:26, 11 сентября 2019, ПАИ

До 9 тысяч 529 рублей предлагается поднять прожиточный минимум пенсионеров в Псковской области. Такое значение рекомендовали утвердить коллегам на сессии члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 11 сентября, председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников пояснил, что те псковские пенсионеры, доход которых будет ниже заявленного, могут претендовать на региональную социальную доплату. Ранее эта доплата осуществлялась из федерального бюджета.

По словам Сергея Аржаникова, подготовлен проект федерального закона, который предусматривает софинансирование расходных обязательств субъектам на обеспечение этой доплаты пенсионерам.