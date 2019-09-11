Съемки фильма о придворном Николая I пройдут в Пскове

10:41, 11 сентября 2019, ПАИ

В Пскове пройдут съемки фильма о Джамалуддине – старшем сыне имама Дагестана и Чечни Шамиля, придворном императора Николая I. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на российского продюсера Шамиля Джафарова.

По его словам, картина расскажет о судьбе Джамалуддина – его жизнь при дворе императора Николая I, как отметил продюсер, была примером «непростого, но все же сближения разных народов Российской империи, проходящего на фоне непрекращающихся войн и конфликтов».

Создатели отметили, что несмотря на то, что фильм рассказывает о событиях середины XIX века, история главного героя будет «понятна и близка современному зрителю».

«Мы закончили съемки первого блока, детство героя, и начали активную подготовку к съемкам, которые запланированы в Санкт-Петербурге, Дагестане и Пскове. Уверен, что фильм будет интересен самой широкой зрительской аудитории», - добавил Шамиль Джафаров.

Режиссером ленты выступит постановщик Антон Сиверс («Поцелуй бабочки», «Василиса»), роль императора Николая I исполнит Андрей Соколов.