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Общество

С 2020 года псковским спортсменам предоставят единовременные выплаты

За победы в спортивных состязаниях спортсмены Псковской области смогут получать единовременные выплаты. Данное предложение внесено губернатором Михаилом Ведерниковым на рассмотрение в рамках ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 11 сентября проект рассмотрен на парламентском комитете по бюджету, финансам и налоговой политике.

Руководитель регионального комитета по спорту Иван Штылин сообщил, что инициатива предполагает внесение изменений в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области». И является социальной мерой поддержки спортсменов и их тренеров. Кроме того, у данного предложения есть и особая задача — стимулирование спортсменов к участию в отборах, состязаниях, формирование стремлений в достижении побед.

Предполагается, что единовременная выплата будет предоставляться за победы на соревнованиях по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Чемпион мира может получить 40 тысяч рублей, чемпион Европы — 30 тысяч, призеры этих состязаний — 20 и 15 тысяч соответственно. Тренер получит сумму в размере 50 процентов от вознаграждения спортсмена.

Выплачивать средства планируется из областного бюджета.

Депутаты в рамках рассмотрения вопроса инициативу одобрили. 12 сентября вопрос будет вынесен на сессию областного Собрания.

Если депутаты поддержат внесение изменений в региональный закон, то выплаты начнут предоставлять с 1 января 2020 года.

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