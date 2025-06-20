Прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики продолжат циркулировать на Северо-Западе
Какой будет погода на Северо-Западе России в предстоящие выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».
«На Северо-Запад продолжат поступать прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики. И несмотря на то что дожди в регионе заметно ослабеют, температурный режим будет прохладнее обычного: днём на севере региона от +8 до +13 градусов, на юге – до +19», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что погода без осадков прогнозируется в Псковской области 21 июня.
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Прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики продолжат циркулировать на Северо-Западе
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