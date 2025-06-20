Прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики продолжат циркулировать на Северо-Западе

22:26, 20 июня 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России в предстоящие выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».

«На Северо-Запад продолжат поступать прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики. И несмотря на то что дожди в регионе заметно ослабеют, температурный режим будет прохладнее обычного: днём на севере региона от +8 до +13 градусов, на юге – до +19», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода без осадков прогнозируется в Псковской области 21 июня.