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Общество

Прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики продолжат циркулировать на Северо-Западе

Какой будет погода на Северо-Западе России в предстоящие выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».

Фото: Александр Машкарин

«На Северо-Запад продолжат поступать прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики. И несмотря на то что дожди в регионе заметно ослабеют, температурный режим будет прохладнее обычного: днём на севере региона от +8 до +13 градусов, на юге – до +19», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода без осадков прогнозируется в Псковской области 21 июня.

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