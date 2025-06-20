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Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с первым заместителем гендиректора фонда «Иннопрактика»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с первым заместителем гендиректора фонда «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») Натальей Поповой. Стороны договорились о реализации совместных проектов, направленных на развитие инновационных агробиотехнологий и аграрного образования. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

По словам Михаила Ведерникова, одним из направлений совместной работы станет реализация программы геномной селекции крупного рогатого скота, которая позволит региону за несколько лет выйти на прирост продуктивности молочной индустрии.

Также стороны договорились совместно реализовать проекты в области раннего аграрного образования. Речь идёт о развитии системы агротехнологических классов и о проведении этапа Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика».

«Для нашей области развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений. По результатам прошлого года индекс сельскохозяйственного производства составил 132 % – это лучший результат в стране. Благодаря нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» у нас появляется всё больше и больше новых производств, предприятий, ферм, и, конечно, очень важно, чтобы производительность труда была высокой. В сотрудничестве с «Иннопрактикой» планируем удерживать взятую планку», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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