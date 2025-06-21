Десятки домов, автомойки и магазины останутся без водоснабжения в Великих Луках 23 июня

09:18, 21 июня 2025, ПАИ

Десятки домов, автомойки, магазины и другие здания останутся без водоснабжения в Великих Луках 23 июня в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе на улице Холмской, 14/1, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Воды не будет с 09:00 на проспекте Гагарина, 72 (шиномонтаж), 74 (автомойка), 75а, 76, 77, 77а, 79, 80, 81 (школа № 16), 82а (АЗС + мойка), 82б, 83, 85 (библиотека), 86, 86а, 86в (кафе), 87а (магазин), 87/1 (включая магазины), 88а (кафе), 88б (магазин), 88г, на железнодорожном вокзале (ввод с проспекта Гагарина), в ларьке на пересечении проспекта Гагарина и улицы Вокзальной, в Полевом переулке, 8, 8а, 10, 10а, 12а, 12б.

Водоснабжение восстановят после окончания работ.