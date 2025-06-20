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Победителей Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец» назвали в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец». Об этом ПАИ сообщили в информационной службе музея.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева / музей-заповедник «Михайловское»

Этот театральный праздник – один из новых проектов юбилейного 2024-го, Года Пушкина. Нынешним летом Пушкинский заповедник в партнёрстве с Псковским центром образовательных и культурных инициатив «Параллели» провёл «Бугровский гарнец» уже во второй раз. Вход на все конкурсные показы был свободным, уточнили в музее.

По решению фестивального жюри в номинации «Театральная постановка» дипломы лауреатов I степени в разных возрастных категориях получили детская театральная студии «Лукоморье», работающая при Пушкинском заповеднике, Учебный театр МГТУ – МАСИ (Москва), театральный коллектив «Рампа» Покровского сельского дома культуры из Красногородского района Псковской области) и театр-студия «Артель» из подмосковного Подольска. В номинации «Фольклорная программа. Народный театр» в разных возрастных категориях жюри сочло лучшими Локнянский народный театр и выездной кукольный театр «В нéкоем царстве» (Московская область).

Полный список победителей и большая подборка фотографий с конкурсных показов уже есть в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

В музее также рассказали, что сегодня вечером театральные коллективы соберутся на деревенскую вечёрку, а завтра «отправятся в гости к бугровскому мельнику Демьяну, навестят Александра Пушкина в Михайловском и посетят «дом Лариных» в Тригорском».

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