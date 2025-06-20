Михаил Ведерников: В странах Прибалтики родителей штрафуют за русскую речь их детей

23:41, 20 июня 2025, ПАИ

Жители государств Прибалтики, которые переехали в Россию, рассказали о том, как с ними обращаются в своих странах. В частности, они сообщили о штрафах, которые получают родители за то, что их дети говорят по-русски. Некоторые жители ЕС даже приезжают в Россию, опасаясь, что у них могут забрать детей, сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Псковская область граничит с двумя странами Европейского союза — Эстонией и Латвией. С 2010 года в регион переехало 12 тысяч человек.

«Что касается Прибалтики, то многие люди рассказывают о том, что за то, что ребёнок говорит по-русски в школе или даже на перемене, родителям выписывают большие штрафы. Учителя начинают буквально притеснять таких детей. Из Ирландии в Псков приехала семья с четырьмя детьми, и жена была беременна пятым ребёнком. Они буквально бежали оттуда, опасаясь, что у них могут забрать детей. Четверо детей уже были отобраны государством. Они приехали без детей, но жена была беременна, и она хочет родить здесь, чтобы защитить права ребёнка и чтобы ювенальная юстиция не забрала его», – рассказал губернатор.

Он также отметил, что в странах Прибалтики запрещено российское телевидение. По словам Ведерникова, если становится известно, что кто-то из жителей Прибалтики смотрит российское телевидение, им выписывают штраф в размере около тысячи евро. Если становится известна личность мастера, который подключил российское телевидение, ему грозит лишение свободы. «Один такой мастер уже находится в следственном изоляторе. Поэтому в Прибалтике наших русских людей не ждёт ничего хорошего. Я думаю, что не стоит обращать на это внимание, а нужно принимать решение о возвращении в Россию. Мы приглашаем в Псковскую область. Я думаю, что в любом месте нашей страны им будут рады, и они будут чувствовать себя как дома», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в регионе работает центр «Соотечественник», сотрудники которого ежедневно, в том числе в выходные, обрабатывают около 30 заявлений. «Это довольно высокий показатель. И буквально на днях по моему поручению 15 новым гражданам России были вручены паспорта. География очень разная: Канада, Германия, Великобритания и страны Балтии. Кстати, хочу отметить, что из-за агрессивной и безумной русофобской политики из Прибалтики в последнее время всё больше людей переезжают в Россию. И многие хотят остаться именно в Псковской области. Мы посмотрели статистику: Псковская область не является транзитным регионом. Люди, которые приехали к нам, получили российское гражданство и уехали не сразу, а через три года, составляют менее 5%. Большинство остаётся у нас, потому что мы комплексно подходим к этому вопросу», — пояснил губернатор.