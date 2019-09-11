«Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера

10:51, 11 сентября 2019, ПАИ

Исполнительный директор ассоциации «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко предложил компании «Титан-Полимер» войти в состав кластера. Предложение прозвучало в рамках IV Петербургского международного научно-промышленного композитного форума. У предприятий, работающих в рамках кластера, есть потребность в сырье, которое будет изготавливаться на заводе «Титан-Полимера», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В рамках форума была достигнута договоренность о встрече технических специалистов «Титан-Полимера» и Композитного кластера для анализа перспектив сотрудничества и выстраивания производственно-кооперационных цепочек.

10 сентября представители «Титан-Полимера» и особой экономической зоны «Моглино» рассказали о возможностях и преимуществах ОЭЗ в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер».