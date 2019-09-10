Велосипедистка с ребёнком врезалась в автомобиль в Дно и попала в больницу

11:46, 11 сентября 2019, ПАИ

В городе Дно 35-летняя велосипедистка, перевозившая 4-летнего мальчика, не пропустила автомобиль «Мазда» и врезалась в него. Авария произошла на пересечении улиц Петрова и Советской около 8:00 10 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина была доставлена в больницу, где медики диагностировали у неё ушибы и травму головы. Ребёнок также получил ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

«Маздой» управляла 36-летняя женщина. Она не пострадала.