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Велосипедистка с ребёнком врезалась в автомобиль в Дно и попала в больницу

В городе Дно 35-летняя велосипедистка, перевозившая 4-летнего мальчика, не пропустила автомобиль «Мазда» и врезалась в него. Авария произошла на пересечении улиц Петрова и Советской около 8:00 10 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина была доставлена в больницу, где медики диагностировали у неё ушибы и травму головы. Ребёнок также получил ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

«Маздой» управляла 36-летняя женщина. Она не пострадала.

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