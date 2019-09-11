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Общество

Туристический потенциал Псковской области представлен на выставках в Москве и Петербурге

Туристический потенциал Псковской области представлен на международных выставках в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Петербурге 11 сентября открылась экспозиция Saint Petersburg Travel Hub. Она организована в рамках 23-ей сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при содействии правительства Санкт-Петербурга и Федерального агентства по туризму.

Презентационные стенды осмотрела вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Сведения о Псковской области размещены на стенде федерального проекта «Серебряное ожерелье России». О туристических маршрутах и достопримечательностях Псковской земли гостям выставки рассказывают сотрудники регионального комитета по туризму и региональных турфирм. Есть также специальные информационные буклеты на русском и английском языках. Ольга Голодец заинтересовалась продолжительностью туров по Псковской области, использованием логотипа федерального проекта. Она ознакомилась с продукцией, представленной на стенде, взяла себе несколько буклетов.

В Москве информация о туристических маршрутах и вариантах размещения гостей, гастрономические особенности Псковской области показаны на форуме-выставке «Отдых-2019». На площадке собрались 870 участников из 41-й страны мира и 44-х регионов России.   

Недавно в Псковской области прошла гастрономическая экспедиция, в которой приняли участие четыре российских и международных эксперта. Специалисты высоко оценили потенциал гастрономического туризма в регионе.

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