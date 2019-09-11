Назван объём региональной компенсации создателям фильмов в Псковской области

14:04, 11 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области создателям фильмов намерены компенсировать 20% затрат съёмочной группы во время работы на территории региона. Такое положение содержится в законопроекте «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области», который рассмотрел комитет Псковского областного Собрания по труду и социальной политике на заседании 11 сентября и рекомендовал принять его на сессии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила депутатам, что представленный им законопроект подготовлен в целях реализации Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и регулирует вопросы участия органов государственной власти Псковской области в этой работе. В документе прописаны принципы участия государственных органов области в господдержке кинематографии, её формы и направления. Также законопроект разграничивает полномочия органов государственной власти области в части решения вопросов о господдержке кинематографа.

В соответствии с документом, в Псковской области будут реализовываться мероприятия госпрограмм, направленные на поддержку кинематографии, на её сохранение и развитие в регионе, на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории региона.

Субсидия, пояснила Жанна Малышева, будет предоставляться по результатам конкурсного отбора и при получении документов, подтверждающих затраты съёмочной группы. При этом она не может превышать 20% от потраченных на территории региона средств. По словам председателя комитета по культуре, возмещение затрат смогут получить только «национальные фильмы с достоверными фактами относительно нашей истории и идеологически выверенной позицией».

Она напомнила, что ранее Псковской области удалось привлечь 40 млн рублей из Фонда кино, что позволило открыть 8 кинозалов в районах с современным оборудованием. «Пришло время двигаться дальше и заниматься не только кинопрокатом, но и оказывать поддержку тем, кто готов снимать у нас национальное кино», - сказала Жанна Малышева и добавила, что создание фильмов на территории области и их дальнейший прокат в России и за её пределами способствуют популяризации объектов культурного наследия региона.

Она подчеркнула, что съёмочные группы «оставляют в области хорошие деньги» - за отели, за аренду оборудования и так далее.

На заседании также отмечалось, на возмещение затрат съёмочным группам в бюджете Псковской области на этот год предусмотрены 3 млн рублей.

Система рибейтов вводится в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. «Нам интересно это направление. Участие области в этой программе может повысить ее привлекательность для кинопроизводства, а вышедшие фильмы дадут дополнительный импульс для развития туристической индустрии», — заявил глава региона на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре прошлого года.